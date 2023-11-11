Newcastle deplasmanda Bournemouth'a çarpıldı!
Premier Lig'in 12. hafta maçında Bournemouth, sahasında Newcastle United'ı Dominic Solanke'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 12. hafta maçında Bournemouth ile Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Vitaliy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bournemouth 2-0 kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 60 ve 73. dakikalarda Dominic Solanke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 9'a yükselterek kendisini küme düşme hattından üst sıraya attı. Newcastle United 20 puanda kaldı.
Bournemouth, önümüzdeki maç haftasında Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Chelsea ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler
- Atatürk’e hakaret eden şahsa gözaltı
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- İYİ Parti'de istifa depremi