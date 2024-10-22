Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi
Newcastle United, Anthony Gordon ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da, yeni bir iç transfer gelişmesi yaşandı.
Siyah-Beyazlılar, Anthony Gordon ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
45.60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
23 yaşındaki futbolcu, Everton'dan 2023 yılında 45.60 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.
NEWCASTLE PERFORMANSI
Newcastle'da toplam 74 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.
Etiketler: #Newcastle United #Anthony Gordon #transfer
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