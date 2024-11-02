Newcastle United, Arsenal'a geçit vermedi!
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United evinde Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Newcastle United #Arsenal
Spor Haberleri
- Bandırmaspor, Adana deplasmanında mutlu dönüyor!
- Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Beşiktaş, sahasında Mersin'i rahat geçti! Seriye devam..
- Newcastle United, Arsenal'a geçit vermedi!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok sert sözler!
- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda açıkladı!
- Fransız yıldız Karim Benzema isyan etti!
- Sivasspor vites artırdı, Rize'yi de geçti
- James Harden sayı atmaya doymuyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?