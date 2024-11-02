Newcastle United, Arsenal'a geçit vermedi!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Newcastle United, Arsenal'a geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:44

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United evinde Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.


Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Newcastle United #Arsenal
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