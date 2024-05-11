Newcastle United, Brighton engelini geçemedi

Premier Lig 37. hafta maçında Newcastle United ile Brighton 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:07
Newcastle United, Brighton engelini geçemedi
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Premier Lig 37. hafta maçında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. 

Brighton'ın golü 18. dakikada Joel Veltman'dan gelirken, Newcastle'ın golü 45+5'te Sean Longstaff ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, puanını 57 yaparak Avrupa kupaları potasında yer almaya devam etti. Brighton ise 48 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Manchester United deplasmanına gidecek. Brighton, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. 


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