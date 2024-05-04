Newcastle United'ın Avrupa inadı sürüyor

Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle United deplasmanda Burnley'i 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:22
Newcastle United'ın Avrupa inadı sürüyor
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Premier Lig'in 36. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley'i 4-1 mağlup etti.

Turf Moor'da oynanan mücadelede Newcastle United'ın gollerini 19. dakikada Callum Wilson, 35. dakikada Sean Longstaff, 40. dakikada Bruno Guimaraes ve 55. dakikada Alexander Isak kaydetti. Newcastle'da Alexander Isak 52. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahibi Burnley'in tek golünü ise 86. dakikada Dara O'Shea kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 56 puana ulaşarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürürken, kümede kalma savaşı veren Burnley 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newvastle United sahasında Brighton'ı ağırlarken, Burnley deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.


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