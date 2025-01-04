Newcastle United'ın galibiyet serisi devam ediyor!
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi. Newcastle, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. kez kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, Newcastle United'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Tottenham'ın golünü 4. dakikada Dominic Solanke kaydetti. Newcastle United'a galibiyeti getiren goller ise 6. dakikada Anthony Gordon ve 38. dakikada Alexander Isak'tan geldi.
Tottenhamlı futbolcular ve taraftarlar, Newcastle'a beraberliği getiren golden önce bir elle oynama bekledi. Joelinton'un topa elle müdahalesi olduğunu belirten Tottenhamlılar, hakemin devam kararına büyük tepki gösterdi.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan Newcastle, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham ise 24 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Arsenal'e konuk olacak. Newcastle ise Wolverhampton'u ağırlayacak. Öte yandan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel de Tottenham - Newcastle United maçını tribünden takip etti.
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