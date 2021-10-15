Newcastle'ın Suudi Başkanı Alman ekolünü istedi

15 Ekim 2021 Cuma, 07:58

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United futbol dünyasının ilgi odağı oldu.

Bild gazetesi, Newcastle United ile ilgili yayınladığı haberde Prens Salman'ın ve kulübün gelecekteki beklentilerini kaleme aldı.

Prens Salman futbolu çok seviyordu ve Premier Lig tutkunuydu. Newcastle United'a yaptığı yatırım kısa süreli alım satım yatırımı değildi. Salman'ın amacı İngiliz ekibini dünyanın en büyük kulübü haline getirmek.

Önümüzdeki dönemlerde transferin bir numaralı gözdesinin Newcastle United olması bekleniyor. Kulübün yeni patronları Erling Haaland dahil tüm yıldızlara talip. Ancak süperstarların takıma katılması için kulübün büyümesi gerekiyor ve ilk planda bunu gerçekleştirmek istiyorlar.

Newcastle United bugünlerde kendine yeni bir teknik direktör arıyor. Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.

Newcastle United yalnızca Alman teknik adam düşünmüyor. Takımın kimliğini de Alman futbolcuların etrafında kurmayı hedefliyorlar.

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla yetinmeyecekler. Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner, Newcastle United'ın listesinde. Yine Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir. Bu transferlerin ardından daha fazla Alman futbolcunun Newcastle'a katılması bekleniyor.