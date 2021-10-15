Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan VAR hakemlerine ağır eleştiri

15 Ekim 2021 Cuma, 07:45

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'ta katıldığı programda Galatasaray ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burak Elmas, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında bir standart problemi olduğunu anlatarak, "VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir problem var. Standart problemi var. Bu hepimize karşı var. Bugün bütün rakiplerimiz bundan mağdur. Biz de mağduruz. Eskiden 'Sahada göremiyorlar.' diyorduk, meğer televizyonda da göremiyorlar. Hakemin yaptığı hata biraz hoş görülebilir ama ben VAR'da yapılan ve yapılmayanları asla hoş görmüyorum. Bunun kötü niyetli, kasıtlı yapıldığını düşünüyordum. Türk hakemlerinin ciddi bir eğitim problemi var. Hakemler futbolu bilmiyor. Aynı pozisyonda üç farklı hakem üç farklı karar verebilir mi, Türkiye'de veriyor. Ciddi anlamda sistemsel bir sorun var." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA'NIN BÜYÜK ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

UEFA'nın bazı büyük kulüplerin baskılarına boyun eğdiğini dile getiren Burak Elmas, "UEFA'nın, aldığı yanlış kararlarla futbolun ruhuna çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Daha az gelirli liglerin temsilcilerinin Avrupa'da başarı kazanma ihtimali vardı. Buna Galatasaray, Kızılyıldız, Alaves'i sayabilirsiniz. UEFA verdiği kararla ve baskılara boyun eğerek özellikle Şampiyonlar Ligi'ni daha fazla gelir kazanmayı arzu eden elitist takımların eline verdi. Bugün ikinci olmuş bir Galatasaray üç ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyorsa bu sistemde bir yanlışlık var. Bazen verdikçe karşı taraf daha çok ister. Bu sene yaşadığımız Süper Lig olayı zaten bunun devamı. Onun sonrasında UEFA'nın Süper Lig'i engellemek için vermiş olduğu yeni Şampiyonlar Ligi formatı da buna bir teslimiyet. Ciddi anlamda bunun sorgulanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.