Neymar için flaş iddia! Bilerek sakatlandı...
Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin, Sırbistanlı futbolcuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı belirtildi.
Brezilya'nın, Sırbistan'ı 2-0 yendiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Neymar için flaş bir iddia gündeme geldi.
Marca'da yer alan haberde, Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin, Sırbistanlı oyuncuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı aktarıldı.
Brezilya teknik heyetinin, Sırbistan maçında Neymar'ın yanı sıra Vinicius Junior'un da sakatlanmasından korktukları belirtildi.
Konuyla ilgili konuşan bir teknik heyet üyesi, "Rakiplerin onları hedef alacağını biliyoruz ve bununla başa çıkmak zorundayız" dedi.
Sırbistan maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar, Brezilya'nın grupta oynayacağı kalan iki maçta forma giyemeyecek.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu
- Gecekonduda 3 ceset bulundu