Neymar: 'Para için değil!'
Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e transfer olan Neymar, Suudi Arabistan tercihinin para olmadığını söyledi.
Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e transfer olan Neymar, açıklamalarda bulundu.
Neymar, Suudi Arabistan Ligi'ni para nedeniyle tercih ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, Al Hilal ve Suudi Arabistan tercihinin nedeni olarak, "küresel bir oyuncu olma" isteğini gösterdi.
31 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye kaliteli oyunculara sahip" dedi.
Neymar, Al Hilal'den senelik 100 milyon euro kazanacak. Yıldız futbolcu ayrıca, galibiyet primi ve Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarıyla da kulüpten ücret alacak.
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