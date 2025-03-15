Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Brezilya Milli Futbol Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, yaptığı açıklamada, Neymar'ın yanı sıra Manchester City'nin kalecisi Ederson ve Flamengo'nun stoperi Danilo'nun da sakatlıkları nedeniyle Brezilya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçların kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
Aday kadrodan çıkarılan 3 oyuncunun yerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick (Real Madrid) çağırıldı.
Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri dönen Brezilyalı yıldız Neymar'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor.
Kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) ve Lucas Perri (Lyon)
Defans: Alex Sandro, Leo Ortiz, Wesley (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atletico-MG), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco)
Orta saha: Andre, Matheus Cunha (Wolverhampton), Joelinton, Bruno Guimaraes (Newcastle United), Gerson (Flamengo)
Forvet: Estevao (Palmeiras), Joao Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City), Rodrygo, Vinicius Junior, Endrick (Real Madrid)
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