Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu.

Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:50

Brezilyalı yıldız Neymar, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Kariyerine Santos'ta devam eden Brezilyalı oyuncu, "Lamine Yamal harika bir oyuncu. Oyun tarzımızda bazı benzer özellikler paylaştığımız açık. Bence dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olmak için her şeye sahip." yorumunda bulundu.

17 yaşında İspanyol kanat oyuncusu Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 32 maçta 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #barcelona #neymar #Lamine Yamal
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