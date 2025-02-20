Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldız Neymar, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Kariyerine Santos'ta devam eden Brezilyalı oyuncu, "Lamine Yamal harika bir oyuncu. Oyun tarzımızda bazı benzer özellikler paylaştığımız açık. Bence dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olmak için her şeye sahip." yorumunda bulundu.
17 yaşında İspanyol kanat oyuncusu Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 32 maçta 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #barcelona #neymar #Lamine Yamal
Spor Haberleri
- Robin van Persie eski takımına dönüyor!
- Arne Slot'tan Darwin Nunez için çarpıcı yorum
- Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!
- AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!
- Göztepe'de Koray Günter sevinci
- Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e derbi daveti
- Luis Manuel Rubiales Bejar'ın cezası belli oldu!
- Sergio Conceiçao, Milan'da diken üstünde
- 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi'
- Antalyaspor'dan Alex ve Nuri Şahin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- İkinci domuz eti skandalı!