Nice, Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı
Nice, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı kadrosuna kattı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı transfer etti.
Nice Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcunun bonservis bedeli ve sözleşme detayları ise açıklanmadı.
Profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Schmeichel, Bury, Falkirk, Cardiff City ve Coventry City gibi takımlara kiralandı. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Notts County ve Leeds United'da oynayan tecrübeli kaleci, 2011'de ise Leicester City'ye imza attı.
Leicester City'de 11 sezon boyunca 479 maça çıkan Schmeichel, birer kez İngiltere Premier Lig, Championship, Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.
Schmeichel, Danimarka Milli Takımı'nın kalesini ise 84 karşılaşmada korudu.
Fransa temsilcisi, daha önce Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti ve Rares Ilie gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.
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