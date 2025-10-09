Nice maçı öncesinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi!

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde millî oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN SON DURUMU

Fenerbahçe’de Avrupa Ligi’ndeki Nice maçı öncesinde ayak başparmağında kırık meydana gelen İrfan Can Eğribayat bireysel saha koşularına başladı.

27 yaşındaki kalecinin milli ara dönüşündeki Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son Samsunspor karşılaşmasını kaçırmıştı.

JHON DURAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Jhon Duran, sarı-lacivertli takımın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanında yer almıştı.

Genç futbolcu bireysel çalışmalarına başlarken milli ara dönüşünde kademeli olarak takım çalışmalarına katılacak. Duran, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanmış ve 6 maçı kaçırmıştı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer isim Mert Hakan Yandaş da dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmıştı.