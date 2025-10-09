Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 13:08:00
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının ardından 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Emniyet birimlerinin şüpheli 3 taraftarı aradığı kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord maçında Hollandalı bir taraftar ağır yaralandı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, İstanbul'da oynanan rövanş maçı sırasında, 3 Fenerbahçe taraftarı, beton bir sütunu sökerek deplasman tribününe attı. Bu sütunun, olayı polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarına isabet ettiği kaydedildi.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Yaralanan Feyenoord taraftarının şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunda kırık olduğu belirtildi. Hollandalı taraftarın, yaralandıktan sonra iki ay çalışamadığı aktarıldı.

Bir polis sözcüsü, Hollanda televizyonunda yaptığı açıklamada, yaralanan taraftarın, parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araba kullanamadığını açıkladı.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANIYORLAR

Feyenoord tribününe ağır sütunu atan 3 taraftarın ise maç sırasında tutuklanmadığı ancak bu hafta Hollanda televizyonunda yeni bir videonun yayımlandığı ve polisin, bu kişileri aradığı belirtildi. Söz konusu 3 Fenerbahçe taraftarının cinayete teşebbüsle suçlandığı ve aramanın devam ettiği yazıldı.

FENERBAHÇE TUR ATLAMIŞTI

Fenerbahçe, Feyenoord'u 2-1 ve 5-2'lik skorlarla eleyip Hollanda temsilcisini saf dışı bırakmıştı.

