Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı: 'Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce...'

Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı: 'Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce...'

9.10.2025 15:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı: 'Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, kariyerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Güiza, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce dönemin Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, katıldığı programda kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

45 yaşındaki Güiza, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transferinden önce Pep Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya transfer etmek istediğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"HAYATIMIN HATASI"

Bir dönem ünlü menajer Nuria Bermudez ile ilişki yaşayan ve bu nedenle magazin basınında sürekli gündem olan Güiza, bu durumu, "Hayatımda yaptığım en kötü şey" olarak değerlendirdi. İspanyol futbolcu, bu durumun kendisine Barcelona'nın kapılarını kapattığını söyledi.

Güiza, ayrıca Barcelona'da o dönem forma giyen bir oyuncunun, sürekli magazin basınında yer alması nedeniyle kendisinin transferine engel olduğunu söyledi.

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYECEĞİM"

Daniel Güiza, "Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim" sözlerini sarf etti.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Bu sözlerinin ardından kendisinin transferine engel olan oyuncunun Barcelona'daki etkisi sorulan Güiza, "Oldukça fazla. Bence her zaman söz sahibi olmuştur" dedi. Guardiola'nın söz konusu oyuncuyu dinleyip dinlemediğine yönelik tahmini sorulan Güiza, "Sözleşme imzalamadıysam, bir nedeni vardır" yanıtını verdi.

Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesine sinirlendiğini söyleyen Güiza, "Bunu içimde saklıyorum ve asla unutmayacağım" dedi.

Güiza, ayrıca Barcelona'da transferine engel olan futbolcuyu affetmediğini ve asla affetmeyeceğini söyledi.

Daniel Güiza, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 14 milyon euro bedelle Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #barcelona #Daniel Güiza

İlgili Haberler

Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!
Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın bireysel saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor!
Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının ardından 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Emniyet birimlerinin şüpheli 3 taraftarı aradığı kaydedildi.
Tarih bu maçı yazacak! AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
Tarih bu maçı yazacak! AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü setlerde Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.