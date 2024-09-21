Nice, St. Etienne'e gol oldu yağdı: 8-0

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:03

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:12

Fransa Ligue 1'in 5. hafta açılış maçında Nice, Saint-Etienne'i 8-0 yendi.

Nice'in gollerini 4. dakikada kendi kalesine gol atan Batubinsika, 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 36. dakikada Guessand, 26 ve 39. dakikalarda Moukoko, 75. dakikada Siop ve 86. dakikada penaltıdan Rosario kaydetti.

Bu sezon en farklı galibiyetini alan Nice puanını 7 yaptı. Ligdeki 5 maçta 4 yenilgi yaşayan St. Etienne 3 puanda kaldı.