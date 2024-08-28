Nice, Youssoufa Moukoko'yu açıkladı!
Nice, Borussia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Nice, Borussia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko transferini resmi olarak açıkladı.
Fransız ekibi, Moukoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
19 yaşındaki futbolcu için yapılan kiralık sözleşmede 15 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun Borussia Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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