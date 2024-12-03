Nicolo Zaniolo eski takımını yıktı: Atalanta, Roma deplasmanında zafere ulaştı!
Nicolo Zaniolo'nun formasını giydiği Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Roma'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta deplasmanda Claudio Ranieri'nin önetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta'nın gollerini 69. dakikada Marten de Roon ve 90. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.
İTALYA'DA SİFTAH YAPTI
Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, maça 64. dakikada Ademola Lookman'ın yerine dahil oldu ve bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünü kaydetmiş oldu.
Öte yandan Zaniolo, bu sezon Serie A'daki ilk golünü attı.
Bu sonuçla birlikte ligde 31 puana ulaşan Atalanta, 32 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdürürken, Roma 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Lecce'yi ağırlarken, galibiyet serisini 8 maça yükselten Atalanta sahasında Milan ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!
- Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!
- Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a 41 sayı fark!
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı