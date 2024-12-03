Nicolo Zaniolo eski takımını yıktı: Atalanta, Roma deplasmanında zafere ulaştı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:19

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:19

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta deplasmanda Claudio Ranieri'nin önetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta'nın gollerini 69. dakikada Marten de Roon ve 90. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

İTALYA'DA SİFTAH YAPTI

Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, maça 64. dakikada Ademola Lookman'ın yerine dahil oldu ve bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan Zaniolo, bu sezon Serie A'daki ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte ligde 31 puana ulaşan Atalanta, 32 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdürürken, Roma 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Lecce'yi ağırlarken, galibiyet serisini 8 maça yükselten Atalanta sahasında Milan ile karşılaşacak.