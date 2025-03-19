Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması!
İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.
İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.
Martorelli, "Bu onun için zor bir durum, bu sistemde acı çekeceği açık (3-5-2). Buna ek olarak, Gundmundsson artık vazgeçilmez. Artık Palladino'nun (Raffaele Palladino Fiorentina Teknik Direktörü) ona vereceği sürede değerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaniolo'nun nitelikleri tartışılmaz ama bu sistemde zorlanıyor. Zaniolo en iyi performansını 4-3-3 ya da 4-2-3-1'de sağ kanatta oynadığında gösteriyor. 3-5-2'de ise zorlanıyor." sözlerini sarf etti.
Zaniolo'nun 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılan Martorelli, "Zaniolo, potansiyel olarak bu miktara değer. Eğer Zaniolo'ya inanmak istiyorsanız, 16 milyon euro'luk bonservis sorunların en küçüğü. Asıl sorun bu tip bir oyuncuya ne kadar yatırım yapmak istediğinizi anlamak." diye konuştu.
FIORENTINA PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçiren ve ikinci yarıda Fiorentina'ya giden Nicolo Zaniolo, Fiorentina'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. Zaniolo, süre bulduğu 6 maçta skora katkı veremedi.
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