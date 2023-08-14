Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, gözünü Atletico Madrid'in 2 yıldızına çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:11
Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor
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Trendyol Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, orta saha arayışlarını sürdürüyor. 

NTV Spor'un İspanyol basını El Gol'den aktardığı habere göre, Galatasaray, Diego Simeone'nin bu sezon kadrosunda düşünmediği Rodrigo De Paul ve Saul Niguez'i kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİK SAUL NIGUEZ'DE 

Haberde, Galatasaray'ın iki transfer arasında önceliğini Saul Niguez'e verdiği belirtilirken, Rodrigo de Paul'e Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilisi olduğu belirtildi. De Paul'ün transfer dönemi sona ermeden karar vermesi bekleniyor. 

Saul Niguez, geçen sezon 38 maçta forma giyerken, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

Rodrigo de Paul de geçen sezon 38 maçta forma giydi ve 3 gol, 8 asist katkısı yaptı.


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