Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde

Galatasaray'da fazla süre bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:43
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın geçen sezon Rapid Wien'den transfer ettiği ancak forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

"YUSUF DEMİR BASEL'E BİR ADIM UZAKLIKTA"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Yusuf İsviçre'nin Basel takımına transfer olmaya çok yakın. İsviçre temsilcisinin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun, Basel'e bir adım uzaklıkta olduğı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.


Yusuf Demir galatasaray basel

İlgili Haberler

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa iddiası

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa iddiası
Sarı kırmızı boyalı evde çocuklarına Galatasaray sevgisi aşılıyor

Sarı kırmızı boyalı evde çocuklarına Galatasaray sevgisi aşılıyor
Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber!

Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber!

En Çok Okunan Haberler