Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde
Galatasaray'da fazla süre bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde.
Galatasaray'ın geçen sezon Rapid Wien'den transfer ettiği ancak forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.
"YUSUF DEMİR BASEL'E BİR ADIM UZAKLIKTA"
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Yusuf İsviçre'nin Basel takımına transfer olmaya çok yakın. İsviçre temsilcisinin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun, Basel'e bir adım uzaklıkta olduğı belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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