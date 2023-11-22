Nicolo Zaniolo'dan Aston Villa itirafı: 'Uyum sağlamam gerekiyor'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:34

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:34

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olan transfer olan Nicolo Zaniolo ülkesinde samimi açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Zaniolo, takımı Aston Villa ve kendisi hakkında konuştu.

'KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Aston Villa'nın güçlü bir takım olduğunu söyleyen İtalyan yıldız, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz. Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek yenemeyeceğimiz takım yok. Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Henüz uyum sağlayamadığını belirten Zaniolo, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer. Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum" dedi.