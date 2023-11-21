Galatasaray ve Bursaspor'a FIBA'dan kötü haber!

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım'ın iç sahada İsrail ekipleri ile oynayacakları karşılaşmaların tarafsız sahada oynanacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 21:56
Galatasaray ve Bursaspor'a FIBA'dan kötü haber!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor İnfo Yatırım ile Galatasaray Ekmas'ın İsrail ekiplerini konuk edeceği grup maçlarına, Bosna Hersek'in Laktasi kenti ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ile Hapoel Holon; G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav arasındaki karşılaşmalar, BCL ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'in maçlarına çıktığı Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak.

GÜVENLİK NEDENİ İLE...

Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da; Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşması ise 30 Kasım Perşembe günü aynı saatte başlayacak.

Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların yerinin, güvenlik gerekçesiyle değiştirildiği de ifade edildi.


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