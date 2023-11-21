Galatasaray ve Bursaspor'a FIBA'dan kötü haber!
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım'ın iç sahada İsrail ekipleri ile oynayacakları karşılaşmaların tarafsız sahada oynanacağı açıklandı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor İnfo Yatırım ile Galatasaray Ekmas'ın İsrail ekiplerini konuk edeceği grup maçlarına, Bosna Hersek'in Laktasi kenti ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ile Hapoel Holon; G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav arasındaki karşılaşmalar, BCL ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'in maçlarına çıktığı Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak.
GÜVENLİK NEDENİ İLE...
Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da; Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşması ise 30 Kasım Perşembe günü aynı saatte başlayacak.
Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların yerinin, güvenlik gerekçesiyle değiştirildiği de ifade edildi.
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