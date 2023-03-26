Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı!

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:16

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:16

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Roma'da geçirdiği kötü günler ve Galatasaray'daki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soru üzerine "Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kimse geleceği bilemez ama Türkiye'de şampiyonluk yaşamak ve İtalya Milli Takım kadrosuna yeniden dönmek istiyorum" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE İDDİASINA CEVAP

Zaniolo, “Fenerbahçe’nin sana daha fazla teklifte bulunduğu doğru mu?” sorusuna, “Doğru fakat Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve çoktan onlara söz vermiştim. Benim için söz paradan önce gelir” diye cevap verdi.

(ig: nicolozaniolo)

ROMA’DAN OLAYLI AYRILIŞI

Ara transferin son günlerinde Galatasaray’a imza atan Zainolo, Roma’da hem kulüp hem de taraftarla yaşadığı olaylara da şöyle cevap verdi:

“Roma bana her şeyi verdi, Roma sayesinde kazandım ve ilk kez milli takıma seçildim. Oğlum orada doğdu. Yaşanan olaylardan sonra Roma taraftarının beni hain olarak tanımlaması ağır bir darbe oldu.

Roma’nın bana verdiği ama tutmadığı sözler hakkında saatlerce konuşabilirim. Bana bayrak adam olduğumu söylediler ama her zaman üzerimden pazarlık yapıp daha fazla para kazanmaya çalıştılar. Sözleşmemin hazır olduğunu söyleyip beni iki yıl oyaladılar. Ardından bir anda kadro dışı kaldım. Taraftarın önüne atıldım. Taraftarlar evime kadar geldi, arabayla takip ettiler. Çok öfkelilerdi ve konuşulacak gibi değildi.”