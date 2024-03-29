Nigel Hayes-Davis rekor kırdı Fenerbahçe Beko kazandı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 22:36

Güncelleme: 29.03.2024 - 22:36

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında sahasında konuk etttiği Alman ekibi Alba Berlin'i 101-66 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı olurken EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Ayrıca Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.