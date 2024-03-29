Nigel Hayes-Davis rekor kırdı Fenerbahçe Beko kazandı
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ağırladığı Alba Berlin'i 101-66 yendi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında sahasında konuk etttiği Alman ekibi Alba Berlin'i 101-66 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı olurken EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.
Ayrıca Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- İstanbul'da büyük yangın!
- Yarbay intihar etti!
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- Genç ve sıkı bir cilt için uygulayabileceğiniz 4 kür!
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- Şikâyet ettiği bina bakanlığa ait çıktı
- Rekor bekleniyor!
- TOKİ'den bile ucuza almış!