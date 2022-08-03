Nihan Dabakoğlu, Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen Nihan Dabakoğlu'nu kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşında ve 1,75 metre boyundaki forvet Nihan Dabakoğlu'nu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş altyapısından yetişen ve son olarak Elazığ İl Özel İdare'de forma giyen Nihan Dabakoğlu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Nihan Dabakoğlu, geçmiş sezonlarda Adana Basketbol'da da görev aldı.
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