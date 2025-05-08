Nihat Kahveci hakkında eski eşi ve çocuklarına karşı uzaklaştırma kararı
Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci hakkında eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına karşı uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, Nihat Kahveci’nin iki ay süreyle eski eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına karar verdi.
Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci'nin 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etti.
Kaşgören'in avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne ilettiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, "Salaksın", "Saygısız", "Paracı", "Hadsiz", "Yalancı", "Allah seni çarpacak", "Biraz inancın varsa cehenneme gidersin", "Paracı evlat", "Annesi kılıklı yalancı" gibi ifadeler kullandığı belirtilerek, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve görüşmek istemediklerine yer verildi. Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri belirtildi.
ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARINA 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK
Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Kahveci'nin 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmaması ve hiçbir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi. Ayrıca kararda, Kahveci'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, uzaklaştırma kararının tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi.
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