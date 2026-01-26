Nihat Özdemir sınavı geçemedi: Limak'ın yenilediği Camp Nou'da basın tribününü su bastı

Barcelona’nın önceki gün Real Oviedo’yu ağırladığı maçta Camp Nou’yu vuran şiddetli sağanak ve dolu, stadyumda kaos yarattı.

İspanyol basını maçın son bölümünde tribünlerin hızla boşaldığını, seyircilerin kapalı alanlara sığındığını yazdı.

BASIN TRİBÜNÜNÜ SU BASTI

Şiddetli yağmurun ardından stadın iç bölümlerinde oluşan su birikintileri dikkat çekti. Basın tribünü ve geçiş alanlarında koridorlarda seli andıran görüntüler oluştu.

Karşılaşma sırasında Camp Nou’daki basın tribününün sular altında kaldığı görüldü. Gazetecilerin ayak bileklerine kadar suya bastığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Yağışın bir anda bastırdığı ve dolunun da eşlik ettiği, basın tribününün üstünün açık olması nedeniyle çalışma koşullarının zorlaştığı vurgulandı.

SAVUNMA ŞAŞIRTTI: "İNŞAAT VAR"

Camp Nou, “Espai Barça” projesi kapsamında kapsamlı bir yenilemeden geçiyor. Projenin tasarla-yap sözleşmesi, 31 Ocak 2023’te FC Barcelona ile Limak İnşaat arasında imzalandı. Limak adına imzayı şirketin patronu Nihat Özdemir attı.

Kulüp yetkilileri stat inşaatının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle böyle bir sorunun yaşandığını belirtti.

Laporta’nın da yağmurda locada ıslandığı görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, çatının tam olarak bitmediği bir stadyumda bu tür anların “beklenen risk” olduğu savunuldu.

Ancak İspanyol basınında yapılan yorumlarda dev bütçeli bir projede basın alanının ve sirkülasyon noktalarının su baskınından etkilenmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.