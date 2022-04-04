Nihat Özdemir, TFF binasından ayrıldı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık görevinden istifa eden Nihat Özdemir, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nden çıkış yaptı.

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi gündemiyle bir araya geldiği toplantıda tüm kulüp başkanları ile vedalaşan ve istifa kararı alan Nihat Özdemir, toplantının yapıldığı TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nden ayrıldı. Özdemir, basın mensuplarının açıklama isteğine olumsuz yanıt verdi.