Nijerya, Afrika Kupası'nda yarı finalde!
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Angola'yı tek golle mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Afrika Kupası'nda çeyrek final maçında Nijerya ile Angola karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Nijerya oldu.
Nierjya'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Sivassporlu Ahmed Musa, Nijerya'da maça yedek başladı. Üç isim mücadelede forma giymedi.
Trabzonsporlu Paul Onuachu, 90. dakikada Nijerya adına oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Nijerya, Afrika Ulusları Kupası 2023'te adını yarı finale yazdırdı. Nijerya yarı finalde Yeşil Burun Adaları - Güney Afrika maçının galibiyle karşılaşacak.
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