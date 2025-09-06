Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.
Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi. Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" dedi.