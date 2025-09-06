Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 22:05:00
Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı. Osimhen'in sakatlığı için açıklama geldi.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi. Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" dedi.

