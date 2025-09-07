Ruanda maçında sakatlanmıştı... Victor Osimhen'in son durumunu açıkladılar!

Galatasaray'yın yıldızı Victor Osimhen, milli maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. Nijeryalı yıldız, Ruanda'ya karşı oynanan mücadelenin 35. dakikasında kenara gelirken son durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Nijerya basınından Soccernet'e göre, Osimhen bu sabah sakatlığı nedeniyle oldukça rahatsız uyandı.

Nijeryalı yıldızın takımının salı günü oynayacağı Güney Afrika maçında forma giymeyeceği belirtildi.

Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.