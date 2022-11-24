Nikola Jokic'ten MVP performansı

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:45

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasında oynanan karşılaşma geceye damgasını vurdu.

Paycom Center'da oynanan mücadelenin normal süresi 120-120 eşitlik ile sona ererken ilk uzatma devresinin sonunda konuk ekip Denver Nuggets rakibini 131-126 mağlup etmeyi başardı. Denver'ın MVP apoletli yıldızı Nikola Jokic, karşılaşmada 39 sayı 10 ribaunt 9 asist ile oynayarak geceye damgasını vuran isim oldu. Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı 7 ribaunt 11 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

CEDİ VE FURKAN

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Charlotte Hornets'e 107-101 mağlup olduğu karşılaşmada 5 sayı 1 asist ile oynarken, Cedi Osman takımı Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers'ı 114-96 mağlup ettiği karşılaşmada 3 sayı 4 ribaunt 3 asist ile oynadı.

NBA'de gecenin diğer maçları ise şu şekilde sonuçlandı;

Indiana Pacers 101-115 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 115-106 Sacramento Kings

Boston Celtics 125-112 Dallas Mavericks

Miami Heat 113- 105 Washington Wizards

Toronto Raptors 98-112 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 113-118 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 110-129 New Orleans Pelicians

Utah Jazz 116-125 Detroit Pistons

Golden State Warriors 124-107 Los Angeles Clippers