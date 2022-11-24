Nikola Jokic'ten MVP performansı
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Oklahoma-Denver maçında Nikola Jokic'in gösterdiği performans dikkat çekti.
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasında oynanan karşılaşma geceye damgasını vurdu.
Paycom Center'da oynanan mücadelenin normal süresi 120-120 eşitlik ile sona ererken ilk uzatma devresinin sonunda konuk ekip Denver Nuggets rakibini 131-126 mağlup etmeyi başardı. Denver'ın MVP apoletli yıldızı Nikola Jokic, karşılaşmada 39 sayı 10 ribaunt 9 asist ile oynayarak geceye damgasını vuran isim oldu. Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı 7 ribaunt 11 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
CEDİ VE FURKAN
NBA'de forma giyen milli oyunculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Charlotte Hornets'e 107-101 mağlup olduğu karşılaşmada 5 sayı 1 asist ile oynarken, Cedi Osman takımı Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers'ı 114-96 mağlup ettiği karşılaşmada 3 sayı 4 ribaunt 3 asist ile oynadı.
NBA'de gecenin diğer maçları ise şu şekilde sonuçlandı;
Indiana Pacers 101-115 Minnesota Timberwolves
Atlanta Hawks 115-106 Sacramento Kings
Boston Celtics 125-112 Dallas Mavericks
Miami Heat 113- 105 Washington Wizards
Toronto Raptors 98-112 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks 113-118 Chicago Bulls
San Antonio Spurs 110-129 New Orleans Pelicians
Utah Jazz 116-125 Detroit Pistons
Golden State Warriors 124-107 Los Angeles Clippers
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