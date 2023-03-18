Nilüfer Belediyespor, PTT deplasmanında galip
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Bianka, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşçı, Sude Naz Uzun, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Su Yavuz)
Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Nuneviller, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Ecenur Aksoy, Radosova)
Setler: 18-25, 25-22, 20-25, 14-25
Süre: 101 dakika (23, 30, 26, 22)
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