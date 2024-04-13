Nilüfer Belediyespor, sezonu yedinci tamamladı
Sultanlar Ligi play-off 7'ncilik mücadelesi ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yenerek sezonu yedinci sırada noktaladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7'ncilik mücadelesi ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Nilüfer Belediyespor sezonu 7'nci, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 8'inci sırada tamamladı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Ece Eke)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Aslıhan Kılıç, Guerra, Aybüke Özdemir, Samedy (Merve İzbilir, Eylül Öntaş)
Setler: 25-16, 25-22, 25-17
Süre: 64 dakika (18, 24, 22)
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