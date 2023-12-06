Nilüfer Belediyespor, son 8'e kaldı

Nilüfer Belediyespor, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Oberbank Steelvolleys'ı 3-0 yenerek son 8'e kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:52
Nilüfer Belediyespor, son 8'e kaldı
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımını 3-0 yendi.

Bursa temsilcisi, serideki durumu 2-0'a getirip son 8'e kaldı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Yordanova, Beliz Başkır)

Oberbank Steelvolleys: Botkin, Stivers, Maass, Ubiparip, Nunez, Hohenaue (Snape, Trathnings, Duvnjak, Zinger)

Setler: 25-17, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (23,23,23)


Nilüfer Belediyespor Oberbank Steelvolleys Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası

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