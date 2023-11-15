Nilüfer Belediyespor üst tura rahat çıktı

CEV Kadınlar Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Marina Kastela'yı 3-0 yenerek üst tura çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 22:55
Nilüfer Belediyespor üst tura rahat çıktı
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Erini Moula (Yunanistan)

Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Lila Şengün (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Merve Nur Öztürk)

Marina Kastela: Roso, Tomasevic, Zdilar, Vukasoviç, Zdılar (Tereza, Terze, Kalister, Dolongo, Matıjasevic)

Setler: 25-16, 25-15, 25-15

Süre: 65 dakika (19, 23, 23)


Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası Nilüfer Belediyespor Marina Kastela

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