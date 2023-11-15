Nilüfer Belediyespor üst tura rahat çıktı
CEV Kadınlar Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Marina Kastela'yı 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Erini Moula (Yunanistan)
Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Lila Şengün (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Merve Nur Öztürk)
Marina Kastela: Roso, Tomasevic, Zdilar, Vukasoviç, Zdılar (Tereza, Terze, Kalister, Dolongo, Matıjasevic)
Setler: 25-16, 25-15, 25-15
Süre: 65 dakika (19, 23, 23)
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