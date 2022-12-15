Niyazi Akdaş: 'Arda Güler için, Ali Koç'la anlaştık'
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in olası transferinden bonservis payı için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bonservis payı için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.
Başkent ekibinin başkanı ayrıca transfer yasaklarının kalktığını belirterek, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Arda Güler'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
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