Nordsjaelland evinde gol oldu yağdı!
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı H Grubu'nda Nordsjaelland, sahasında Ludogorets Razgrad'ı 7-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Nordsjaelland, sahasında Ludogorets Razgrad ile karşı karşıya geldi. Nordsjaelland, mücadeleyi 7-1 mağlup etti.
Karşılaşmada Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada penaltıdan Marcus Ingvartsen, 11. dakikada Ibrahim Osman, 31. dakikada Jeppe Tverskov, 32. ve 74. dakikalarda Benjamin Nygren, 68. dakikada kendi kalesine Son ve 86. dakikada Christian Rasmussen attı. Ludogorets Razgrad'ın tek golü 9. dakikada penaltıdan Olivier Verdon'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nordsjaelland, grupta 3 puana yükseldi. Ludogorets Razgrad da 3 puanda kaldı.
Nordsjaelland, gruptaki bir sonraki maçta Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak. Ludogorets Razgrad, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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