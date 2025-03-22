Norveç, deplasmanda Moldova'yı 5 golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, deplasmanda Moldova'yı 5-0 mağlup etti.

Norveç, deplasmanda Moldova'yı 5 golle geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:25

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'ya konuk oldu.

Stadionul Zimbru'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.

Norveç'in galibiyetini getiren goller; dakika 5'de Julian Ryerson, dakika 23'de Erling Haaland, dakika 38'de Thelo Aasgaard, Dakika 43'de Alexander Sorloth ve son olarak dakika 69'da Aron Donnum'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte elemelere galibiyetle başlayan Norveç birinci sırada yer aldı, Moldova ise sonuncu sırada yer aldı.

Grubun sonraki maçında Norveç, İsrail'e konuk olacak.

Moldova, sahasında Estonya'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Norveç #dünya kupası elemeleri #Moldova
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