Norveç Milli Takımı'nda bir sakatlık daha! Joshua King...
8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ardından Joshua King de takımı Watford'da sakatlandı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç'te sakatlık sorunları büyüyor. Alexander Sörloth'tan faydalanamayacak Norveç'te Erling Haaland'ın da oynaması zor gözükürken şimdi ise bir başka forvet Joshua King sakatlandı.
Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.
Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.
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