Norwich, evinde Hull City'e gol oldu yağdı!
İngiltere Championship, 9. hafta maçında Norwich City, evinde Hull City'i 4-0 mağlup etti.
İngiltere Championship, 9. hafta maçında Norwich City, Hull City ile karşı karşıya geldi. Carrow Road Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Norwich City'e galibiyeti getiren goller 16, 20, 66 ve 78. dakikalarda Marcelino Nunez, Josh Sargent, Kaide Gordon ve Borja Sainz'den geldi.
Hull City'de Doğukan Sinik sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Abdülkadir Ömür ise teknik direktör tercihiyle kadroda kendine yer bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Norwich City, puanını 15'e çıkarırken Hull City 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Norwich City, Stoke deplasmanına gidecek. Hull City ise evinde Sunderland'ı ağırlayacak.
Etiketler: #norwich city #hull city #İngiltere Championship
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