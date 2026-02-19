Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Peki, Nottingham Forest hangi ülkenin takımı? Nottingham Forest hangi ligde, kaçıncı sırada?

NOTTİNGHAM FOREST HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Nottingham Forest Football Club, İngiltere menşeli Premier League'de oynayan tarihi bir futbol takımıdır ve 1865'ten bu yana İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biridir.

NOTTİNGHAM FOREST LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Forest, ligde 17. sırada bulunarak düşme hattından uzaklaşma çabası içinde.

NOTTİNGHAM FOREST'IN TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevini Vítor Pereira yürütmektedir.

NOTTİNGHAM FOREST GÜNCEL KADRO DEĞERİ 2026

Nottingham Forest güncel kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 591 milyon euro.