Nottingham Forest ile Crystal Palace yenişemedi
Premier Lig'in 30. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Oliver Glasner'in yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nottingham Forest'ın golünü 61. dakikada Chris Wood kaydetti.
Crystal Palace'ın golünü ise 11. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 22, Crystal Palace 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Fulham'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.
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