Nottingham Forest, Ipswich Town'u tek golle geçti!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 20:20

Güncelleme: 30.11.2024 - 20:20

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Nottingham Forest, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada penaltıdan Chris Wood attı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligde iki maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ipswich Town, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham, Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.