Novak Djokovic ile Ons Jabeur, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:30

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Ons Jabeur çeyrek finale adlarını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü maçları sona erdi.

Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırp tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda, sezonun formda tenisçilerinden dünya 2 numarası Tunuslu Jabeur ise 24 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Çek Marie Bouzkova'yla eşleşti.