Novak Djokovic, Monte Carlo'da yarı finalde
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Djokovic, çeyrek finalde Avustralyalı Alex de Minaur'u 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvada 2015'ten sonra ilk kez son 4 isim arasına kaldı.
36 yaşındaki sporcu böylece, 77 kezle masters turnuvalarında en çok yarı final gören tenisçi unvanını eline geçirdi.
Djokovic, masterslarda en fazla şampiyonluk (40) ve en çok final oynama (58) rekorlarını da elinde bulunduruyor.
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