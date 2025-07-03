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Novak Djokovic Wimbledon'da sürprize izin vermedi!

Novak Djokovic Wimbledon'da sürprize izin vermedi!

3.07.2025 20:13:00
Güncellenme:
AA
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Novak Djokovic Wimbledon'da sürprize izin vermedi!

Sırp raket Novak Djokovic, Wimbledon ikinci turunda karşılaştığı Britanyalı tenisçi Daniel Evans'ı 3-0 mağlup ederek 3. tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic üçüncü tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp raket Djokovic ile Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşılaştı.

RAKİBİNE SET VERMEDİ

Tecrübeli yıldız Djokovic, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-0'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda ise dünya 7 numarası Mirra Andeeva, İtalyan raket Lucia Bronzetti'yi 6-1 ve 7-6'lık setlerle eleyerek 3. tura yükseldi.

Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle eleyen ABD'li raket Emma Navarro, tek kadınlarda tur atlayan bir diğer isim oldu.

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