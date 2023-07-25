Novak Djokovic’ten çekilme kararı
Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için Kanada Açık’a katılmayacak.
Kortların efsane isimleri arasında yer alan Novak Djokovic, dinlenme kararı aldı.
Geçen hafta Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz’a kaybeden Sırp raket, 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kanada Açık Masters’a “dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle” katılmayacak.
Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz’a 3-2 yenildiği Wimbledon finalinin ödül töreninde, tribündeki ailesiyle göz göze geldiği gözyaşlarına engel olamamıştı. Djokovic’in 4 yıllık Wimbledon serisini 20 yaşındaki Alcaraz sonlandırmıştı.
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