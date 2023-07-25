Novak Djokovic’ten çekilme kararı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için Kanada Açık’a katılmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:59
Novak Djokovic’ten çekilme kararı
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Kortların efsane isimleri arasında yer alan Novak Djokovic, dinlenme kararı aldı.

Geçen hafta Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz’a kaybeden Sırp raket, 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kanada Açık Masters’a “dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle” katılmayacak.

Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz’a 3-2 yenildiği Wimbledon finalinin ödül töreninde, tribündeki ailesiyle göz göze geldiği gözyaşlarına engel olamamıştı. Djokovic’in 4 yıllık Wimbledon serisini 20 yaşındaki Alcaraz sonlandırmıştı.


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